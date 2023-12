Energiewende in Meerbusch Rhein-Kreis fördert Balkonkraftwerke

Wer in Meerbusch Mini-Solaranlagen, Balkonkraftwerke oder Balkon-Solarmodule – so genannte steckerfertige Photovoltaikanlagen – an seinem Haus installieren möchte, kann sich diese ab sofort vom Rhein-Kreis Neuss fördern lassen. Bei der Umsetzung und Entwicklung des Förderprogramms kooperiert der Kreis eng mit dem Technologiezentrum Glehn (TZG). Gefördert werden der Erwerb und die Installation von neuen, steckerfertigen Photovoltaikanlagen, die ab dem 20. November 2023 angeschafft und in Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäusern im Kreisgebiet installiert werden. Hierunter fallen Solarmodule von bis zu 600 Watt Leistung (Abgabeleistung des Wechselrichters), die an einen Stromkreis angeschlossen werden.