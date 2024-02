Sport in Meerbusch Rhein Fire-Fanclub blickt auf perfekte Saison zurück

Mit der zurückliegenden Saison hat „Rhein Fire” sich einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Das American Football-Team blieb die gesamte Spielzeit in der European League of Football ungeschlagen. Nach zwölf Siegen in der Vorrunde waren die Schützlinge des in Büderich lebenden Cheftrainers Jim Tomsula auch in den beiden K.o-Spielen erfolgreich und holten den Titel. „Auch wenn ich jetzt, gut vier Monate später, daran zurückdenke, bekomme ich noch Gänsehaut“, berichtet Daniel Thywissen, der „Rhein Fire“ 2021 nach einer 15-jährigen Spielpause, als einer von sieben Gesellschaftern wieder neues Leben eingehaucht hatte.