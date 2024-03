Sport in Meerbusch Rhein Bascats im Achtelfinale ausgeschieden

Die Gastgeberinnen legten von Beginn an eine enorm hohe Schlagzahl an den Tag und zogen nach nur wenigen Minuten auf 17:3 davon. Die Bascats vermissten schmerzlich die verletzte Antonia Marzini. „Sie ist eine Spielerin, die auch körperlich in der Lage gewesen wäre, voll dagegen zu halten“, sagte Grathes. Immerhin fanden die Gäste zu Beginn des zweiten Viertels besser in die Partie und verkürzten durch einen 9:0-Lauf zwischenzeitlich auf 17:28. „Phasenweise haben die Mädels es wirklich gut gemacht und Alba Paroli geboten“, sagte Grathes. Doch der Favorit ließ sich nicht nachhaltig aus dem Konzept bringen und setzte sich bis zur Pause wieder auf 45:23 ab.