Weibliche Nachwuchs-Basketball-Bundesliga Bascats landen ihren zweiten Saisonsieg

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts drehten die Gastgeberinnen dann mächtig auf und wendeten mit einem 13:2-Lauf das Blatt. Insbesondere die gute Arbeit der Centerinnen unter dem Brett machte sich in dieser Phase bezahlt. Ricarda Kühn gelangen in der gesamten Partie zwölf Rebounds, Frederike Askamp kam auf elf Rebounds. Beim Stand von 27:20 sorgte dann Laura Knaup mit drei erfolgreichen Körben aus der Mitteldistanz dafür, dass ihre Mannschaft mit einer 36:25-Führung in die Pause gehen konnte.