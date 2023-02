Gastronomie in Meerbusch Eröffnung für Restaurant im Juni geplant

Seit zwei Jahren ist es still geworden um das Haus Meer. Olivier Macé, der in den dortigen Räumen mit Außenbetrieb über 15 Jahre ein Restaurant betrieben hatte, verkaufte das Fachwerkgebäude an der Moerser Straße. Mitte des vergangenen Jahres schließlich wurde bekannt, dass es ein neues Besitzerpaar gibt, das seine Namen nicht genannt haben will. Die neuen Eigentümer haben aber geplant, den Starkoch Anthony Sarpong dort als Gastronomen anzusiedeln.