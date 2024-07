Kinder in Meerbusch Rektorin Martina Arntjen wird mit Festakt verabschiedet

In ihrer Abschiedsrede, angelehnt an die einzelnen Buchstaben des Alphabets, erinnerte Arntjen an viele Punkte ihres beruflichen Lebens. 1988 begann sie ihr Referendariat an der Eichendorff-Schule. Als ausgebildete Lehrerin arbeitete sie 15 Jahre an der Helmholtz-Grundschule in Düsseldorf. Als dann 2005 eine Konrektorin gesucht wurde, überlegte sie nicht lange und bewarb sich wieder an der Eichendorff-Schule. Nach sechs Jahren übernahm sie dann 2011 die Schulleiterstelle von ihrer Vorgängerin Jutta Sorg.