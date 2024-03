Senioren-Tennis Adams träumt vom nächsten WM-Coup

In der ersten Wettkampfwoche wird sie gemeinsam mit Marlies Danner, Irene Smutny und Gabriele Meier um den Mannschafts-Titel kämpfen, in der Woche darauf wird sie im Einzel und Doppel am Start sein. Auf die Teilnahme am Mixed-Wettbewerb wird Adams verzichten. Ebenso nahm sie in den zwei Wochen vor der WM an keinem Turnier teil. Stattdessen bereitete sie sich in Marokko auf die Titelkämpfe in der Türkei vor. „Im letzten Jahr sind mir nach und nach die Kräfte ausgegangen. Das wollte ich dieses Mal unbedingt vermeiden“, sagt Adams.