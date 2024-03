Sport in Meerbusch Adams geht bei Tennis-WM leer aus

Im Einzel hatte sie nach einem Freilos zu Beginn in der zweiten Runde die Britin Ann Brown souverän mit 6:3, 6:3 bezwungen. Im Viertelfinale wartete in Una Davis eine ehemalige Profispielerin auf Adams. Da die 70-jährige US-Amerikanerin kaum noch an Turnieren teilnimmt, wird sie in der Ü70-Weltrangliste nur auf dem 25. Platz geführt. „Ich wusste aber, was sie kann – und hatte deshalb etwas zu viel Respekt vor ihr“, so Adams, die auch deshalb den ersten Satz mit 3:6 abgab. Sie kämpfte sich aber ins Match zurück und entschied den zweiten Durchgang mit 6:4 für sich. Im dritten Satz blieb es bis zum 4:4 ausgeglichen, ehe Davis das entscheidende Break gelang und sie mit 6:4 triumphierte. „Trotz des Ausscheidens hat das Match mir viel Spaß gemacht. Ich hätte nur weniger ehrfürchtig sein müssen“, so Adams.