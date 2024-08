Weniger Erdbeeren, Spargel, Kartoffeln Regenwetter sorgt für schlechte Ernten in Meerbusch

Das bisher verregnete Jahr hat Folgen für die Ernte. Die Landwirte holen auch in Meerbusch weniger Erträge ein. Zum Teil verfaulten die Erdbeeren noch auf dem Feld, woanders fehlt ein Drittel Getreide. Es habe zwischenzeitlich so viel geregnet, dass etwa bei Landwirt Stefan Deußen Teile der Felder unter Wasser standen. Da Meerbusch dort so tief liegt, sei nicht nur der Regen von oben, sondern auch bald das Grundwasser von unten gekommen.