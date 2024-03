Tanzen und Gewerbe Diese Regeln gelten an den Feiertagen in Meerbusch

Nicht erlaubt sind dementsprechend am Karfreitag von 5 Uhr morgens bis Karsamstag, 30. März, um 6 Uhr Märkte – dazu gehören auch Trödelmärkte und private Automärkte – oder gewerbliche Ausstellungen. Großmärkte dürfen am Karsamstag bereits ab 3 Uhr geöffnetwerden. Zusätzlich sind am Karfreitag unterhaltende Veranstaltungen verboten – das betrifft auch nicht-öffentliche Anlässe, solange diese nicht in der eigenen Wohnung stattfinden. Auf der Liste der verbotenen Aktivitäten am stillen Feiertag stehen ebenfalls Theater- und Musikaufführungen, Filmvorführungen und Vorträge während der Hauptzeit des Gottesdienstes von 6 bis 11 Uhr. Außerdem nicht gestattet sind an diesem Tag sportliche Wettkämpfe und Volksfeste, der Betrieb von Spielhallen, die gewerbliche Annahme von Wetten musikalische oder andere unterhaltende Darbietungen und Gaststätten sowie der Unterhaltung dienende öffentliche Veranstaltungen. Das öffentliche Tanzverbot beginnt bereits am Donnerstag, 28. März, um 18 Uhr.