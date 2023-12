Bildung in Meerbusch Pädagogen stehen unter Pisa-Schock

Obwohl in der jetzigen Studie Jugendliche im Alter von 15 Jahren in den Fächern Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen getestet wurden, sieht Dölls die Problematik schon in der Grundschule. „Die Qualität der Jungen und Mädchen in den fünften Klassen hat stark nachgelassen“, sagt er. In den Grundschulen gäbe es viel zu große Klassen und eine mehr als angespannte Lehrersituation. Fehlende ausgebildete Pädagogen würden durch Ersatzkräfte vertreten, die gerade in Brennpunktschulen und mit „Problemkindern“ schwer zurechtkämen. „Die Kollegen in den Grundschulen machen sehr gute Arbeit, aber sie müssen viel mehr Unterstützung erfahren“, fordert Dölls. Der Personalschlüssel sei das A und O. „In Meerbusch befinden wir uns auf der Sonnenseite, auch was die digitale Ausstattung angeht. Das sieht aber nur wenige Kilometer weiter ganz anders aus“, sagt der Schulleiter. Die Schüler am Mataré Gymnasium haben bei der vorliegenden Studie nicht teilgenommen.