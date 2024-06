Politik in Meerbusch Stadtrat entscheidet über steigende Preise

Feuerwachen Bereits in den vergangenen Wochen haben die verschiedenen Fachausschüsse über die Zukunft der Feuerwehr in Meerbusch gesprochen. Es stehen zwei Bauprojekte an: Auf dem Gelände an der Moerser Straße soll die neue Hauptwache entstehen, von wo aus die Rettungskräfte schnell ins ganze Stadtgebiet ausrücken können. Zum anderen ist an der Marie-Curie-Straße in Osterath der Neubau der Osterather Wache geplant – der aktuelle Standort an der Hochstraße ist marode und soll nicht mehr saniert werden. Beide Projekte befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium der Planungen, es müssen unter anderem das Raumprogramm und die Finanzierung beschlossen werden.