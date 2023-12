Buchtrends in Meerbusch Ratgeberliteratur ist gefragter denn je

Dieses Bedürfnis macht sich der Buchhändlerin zufolge auch an der großen Nachfrage nach Büchern zum Thema „Rauhnächte“ bemerkbar. So werden die Nächte zwischen Weihnachten und dem Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar bezeichnet, um die sich viele Erzählungen und Mythen ranken. Die alten Rauhnacht-Rituale gewinnen heute wieder an Bedeutung, da die Zeit zwischen den Jahren oft genutzt wird, um den Blick nach innen zu richten, das alte Jahr zu verabschieden und Wünsche und Vorhaben für das kommende Jahr zu formulieren. „Bei uns sind die Rauhnächte bereits seit zwei, drei Jahren ein großes Thema“, sagt von Zittwitz. „Ich denke, weil das Bedürfnis immer größer wird, zu reflektieren und zu schauen, was tut mir gut, was könnte mir noch gut tun, was ist mir wichtig. Ob es nun ein tiefer Glaube daran ist oder man das mit einem Schmunzeln macht – das Interesse ist auf jeden Fall riesig groß.“