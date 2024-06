Blaulicht in Meerbusch Range Rover in Büderich gestohlen

Meerbusch · Einen schwarzen Land Rover (Modell: Range Rover) haben Diebe in der Nacht zu Montag, 24. Juni, in der Zeit von etwa 21 bis 6.30 Uhr an der Witzfeldstraße in Büderich gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

25.06.2024 , 16:20 Uhr

Dieser Wagen wurde an der Witzfeldstraße entwendet. Foto: Polizei

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen NE-TC 569 geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. Allgemeine Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei im Internet unter:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

(sug)