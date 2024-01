Blaulicht in Meerbusch Autodiebe stehlen grünen Range Rover

In der Zeit von Freitag, 19. Januar, 22 Uhr bis Samstag, 20. Januar, 10 Uhr, haben Unbekannte einen dunkelgrünen Range Rover Sport gestohlen. Der Geländewagen mit einer Motorhaube im grün / schwarzen Carbon-Look und dem Kennzeichen D-Y 223 war von seinem Besitzer in einer Grundstückseinfahrt an der Kantstraße in Büderich abgestellt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnte sich die Tat nachts gegen 3.30 Uhr ereignet haben. Ein Nachbar hatte zu diesem Zeitpunkt das Starten eines Wagens wahrgenommen und das Motorengeräusch des Autos erkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden. Die Polizei rät zur Vorsicht bei sogenannten „Keyless-Go-Systemen“: Verbrecher können das Funksignal auffangen und können so den Wagen aufschließen und starten, ohne den Schlüssel zu besitzen. Daher sollten diese Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür abgelegt werden. Schlüssel können mit einer Aluminiumhülle abgeschirmt werden. Ein Selbsttest zeigt, wann das sicher ist: Das Auto sollte sich nicht öffnen, wenn der „abgeschirmte“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür gehalten wird.