Brauchtum in Meerbusch Ralf Höterkes ist Schützenkönig von Büderich

Das Matrosen Corps ist 1999 gegründet worden und aus der Marine-Kompanie 1925 hervorgegangen. Mittbegründer Höterkes ist nach Michael Bödefeld der zweite Regimentskönig aus den Reihen der sehr familiären Kompanie. Höterkes war übrigens schon 2014 Minister bei dem damaligen König Michael Bödefeld. Der Malermeister weiß also genau, was jetzt alles auf ihn zukommt. Ein gutgehütetes Geheimnis ist allerdings noch, wen der Schützenkönig ins Kabinett berufen wird. Für gewöhnlich werden in Büderich beim Ehrenabend zwei Wochen vor dem Schützenfest vier Minister für spezielle Ressorts ernannt. In der Regel haben sie mit dem beruflichen Hintergrund der Amtsträger oder Eigenarten des Schützenwesens zu tun – man darf also gespannt sein.