Polizei in Meerbusch Deutsches Eck: Diebe erbeuten goldene Königsketten

Am nächsten Tag kurz nach 17 Uhr sei der junge Mann mit einem Begleiter gekommen. Beide trugen FFP2-Masken und hatten die Mützen tief ins Gesicht gezogen. Dazu trugen sie Handschuhe. Dass Kunden im Geschäft Handschuhe tragen, komme durchaus häufiger vor. Deshalb sei dies für ihn kein Grund gewesen, alarmiert zu sein, erklärt Altenberg. Er habe vorsichtshalber nur zwei hochwertige Königsketten zur Ansicht in den Verkaufsraum gebracht. Während einer der Männer draußen eine Zigarette rauchte, habe der andere einen Überraschungsmoment genutzt, um mit dem Schmuck den Laden zu verlassen. Dann rannten beide davon. „Wild schreiend ‚haltet den Dieb‘, wie man das aus dem Film kennt, bin ich in der Dunkelheit hinterhergerannt“, berichtet der Goldschmied. Als einer der beiden Männer abbog, habe er sich entscheiden müssen, wem er folgte.