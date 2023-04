Meerbusch Radweg auf der Dorfstraße entfällt zugunsten eines reinen Gehwegs

Meerbusch · Das Miteinander von den verschiedenen Verkehrsteilnehmern soll an drei Kreuzungen in Büderich besser strukturiert werden. Dort war es in den letzten Jahren häufiger zu Unfällen und Beinahe-Unfällen gekommen.

13.04.2023, 16:00 Uhr

Die Polizei hat die Kreuzung von Apelter Weg, Dorfstraße und Niederlöricker Straße als Gefahrenpunkt ausgemacht Foto: RP/Dominik Schneider