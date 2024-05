Glück im Unglück für Fahrer aus Meerbusch Radprofi Theiler kracht in Rollator

So etwas hat es im Radsport vermutlich noch nicht gegeben: Beim Eintagesrennen „Rund um Köln“ überquerte rund 115 Kilometer vor dem Ziel, in Wipperfürth, plötzlich eine Seniorin auf einem Zebrastreifen die Straße, als eine achtköpfige Spitzengruppe den Ort durchfuhr. Während sieben der überraschten Fahrer gerade so links und rechts an der Frau vorbeifahren konnten, schaffte es Ole Theiler nicht mehr, rechtzeitig auszuweichen. Der Bösinghovener krachte in den Rollator und schleifte die Gehhilfe unfreiwillig einige Meter mit.