Event in Meerbusch Rad-Nacht diesmal mit Abschluss-Feier

In diesem Jahr wird es im Anschluss an die Tour außerdem eine Abschlussveranstaltung geben. Auf dem Platz vor der Kirche St. Franziskus in Strümp sind Live-Musik, ein Imbiss und kühle Getränke geplant. Zu dieser Feier, die um 19 Uhr beginnt, sind auch alle Bürger eingeladen, die nicht an der Radtour teilgenommen haben.