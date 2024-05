Unfall in Meerbusch Radler von Auto umgefahren und schwer verletzt

Meerbusch · Ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Wochenende schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, fuhr der Düsseldorfer am Samstag gegen 10 Uhr auf der Buschstraße in Fahrtrichtung Xantener Straße.

07.05.2024 , 11:55 Uhr

Der Düsseldorfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Dort wollte ein ebenfalls 56-jähriger Meerbuscher gerade mit seinem Auto rückwärts aus einem Grundstück herausfahren. Dabei prallte er mit dem Rennradfahrer zusammen. Der Düsseldorfer stürzte und verletzte sich schwer. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

(sug)