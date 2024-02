Polizei in Meerbusch Radfahrer von abbiegendem Pkw angefahren

Bei einem Unfall wurde am Dienstag (20.02.) gegen 7.11 Uhr ein Radfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Zusammenstoß mit einem Pkw an der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Poststraße im Ortsteil Büderich. Der 32-Jährige Pkw-Fahrer aus Meerbusch befuhr die Poststraße und beabsichtigte, nach links auf die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf abzubiegen. Die Ampel zeigte dabei grün. Nach ersten Erkenntnissen übersah er beim Abbiegevorgang einen vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Fahrradfahrer aus Kaarst, der die Düsseldorfer Straße von der Straße "In der Meer" in Fahrtrichtung Poststraße im Bereich des Fußgängerüberwegs überqueren wollte. Auch die Fußgängerampel zeigte nach Zeugenaussagen grünes Licht. Es kam zum Zusammenstoß, der Fahrradfahrer prallte auf die Motorhaube des Pkws und fiel zu Boden. Der Pkw-Fahrer leistete Erste Hilfe, der Fahrradfahrer wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.