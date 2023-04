Osterath Radfahrer stürzt beim Abbiegen

Die Polizei meldet den Unfall eines Radfahrers ohne weitere Beteiligte. So war am Dienstag (04.04.) gegen 18.40 Uhr ein 52-jähriger Meerbuscher mit seinem Fahrrad auf der Willcher Straße in Osterath gestürzt. Der 52-Jährige hatte beim Abbiegen nach links auf die Straße Erschstraße das Gleichgewicht verloren und war mit seinem Fahrrad zu Boden gefallen. Durch den Sturz verletzte sich der Meerbuscher an der Hüfte. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.