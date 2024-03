Blaulicht in Meerbusch Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

(RP) Am Samstag, 09. März, gegen 13.25 Uhr, kam zu einem schweren Unfall an der Kreuzung Westring und Bommershöfer Weg in Osterath. Dabei wurde ein 57-jähriger Mann aus Willich schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Westring in Fahrtrichtung Krefelder Straße unterwegs und bog nach links in den Bommershöfer Weg ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer entgegen kommenden 36-jährigen Kleinwagenfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer über die Motorhaube des Pkw geschleudert wurde. Nach erster Behandlung wurde er schwer verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Die Fahrerin des Kleinwagens erlitt einen Schock, konnte aber nach ärztlicher Behandlung vor Ort entlassen werden. Ihr Fahrzeug wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt. Die Unfallstelle war für rund eine Stunde gesperrt, ein Verkehrsunfall-Team wurde zur Untersuchung hinzugezogen.