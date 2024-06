Kultur in Meerbusch Raderlebnistag und Rathausfest mit den „Swinging Funfares“

Am Sonntag, 7. Juli, steigt am Rathaus in Büderich wieder das beliebte „Rathausgartenfest“. Von 13 Uhr an gibt es ein Programm für die ganze Familie. Eingerahmt ist das Fest vom „Raderlebnistag Niederrhein“, der ab diesem Jahr den Niederrheinischen Radwandertag ersetzt. Startschuss ist um 10 Uhr auf der Dorfstraße.