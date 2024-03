Freizeit in Meerbusch Was Familien in den Ferien erleben können

Am Montag beginnen für die Schüler in Meerbusch die Osterferien. Und mit dem milden Wetter lockt die freie Zeit viele Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Verwandten heraus, um etwas zu erleben. Rabatte auf Ausflüge in den Osterferien können Familien erhalten, wenn sie Inhaber der Familienkarte des Rhein-Kreises Neuss sind. Mit dieser kostenlosen Karte ist beispielsweise der Eintritt in den Neusser Schwimmbädern und im Neusser UCI-Kino günstiger. Auch mehrere Indoor-Spielplätze in Neuss und Umgebung gewähren einen Preisnachlass – ebenso wie Kletterparks in Viersen und Nettetal. Lohnende Ziele sind ebenfalls der Krefelder Zoo, der Natur- und Tierpark Brüggen, der Movie-Park Bottrop und ein Trampolinpark in Düsseldorf: Auch sie gewähren Rabatte für Familien aus dem Rhein-Kreis Neuss.