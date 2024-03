Feuerwehreinsatz in Meerbusch Quecksilberaustritt im Areal Böhler

Am Montag musste die Feuerwehr zu einem Gefahrguteinsatz ausrücken. Bei Sanierungsarbeiten in einem ehemaligen Chemielabor auf dem Büdericher Areal Böhler waren geringe Mengen der giftigen Chemikalie Quecksilber freigesetzt worden. Die Einsatzkräfte dämmten das Quecksilber mit einem speziellen Material ein und entsorgten sie in speziellen Gefäßen. Auch die kontaminierten Baustoffe wurden beseitigt. Eine Gefahr für die Umwelt oder die Bevölkerung konnte nach Angaben der Feuerwehr ausgeschlossen werden.