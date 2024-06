Im Amtsgericht Neuss Prozess um tödliche Raserei auf der A44 bei Meerbusch

Fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis lauteten die Anklagepunkte, die die Staatsanwaltschaft gegen einen 47-Jährigen erhob. Er hatte am 21. März am Steuer eines BMW gesessen, der in Höhe der Anschlussstelle Osterrath auf der A44 mit einem Kleinwagen kollidierte. Dessen Fahrer kam ums Leben.