Meerbuscher Nikolaus-Sonntag Diese Highlights bieten die Nikolausmärkte in Meerbusch

Vor über zehn Jahren hat das Stadtmarketing den Nikolaus-Sonntag in Meerbusch als stadtteilübergreifendes Gemeinschaftsevent ins Leben gerufen. Seitdem können Besucher der Nikolaus-Märkte in Lank-Latum und Osterath sowie der Meerbuscher Winterwelt in Büderich aus allen Stadtteilen entspannt mit kostenlosen Shuttle-Bussen anreisen, die stündlich zwischen den Veranstaltungsorten pendeln. In diesem Jahr findet der Nikolaus-Sonntag am 10. Dezember statt. Rund um die Ankunft des heiligen Mannes haben die Werbegemeinschaften wieder zahlreiche Stände und ein buntes Programm für Groß und Klein auf die Beine gestellt. Die Geschäfte in unmittelbarer Nähe der Märkte haben an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.