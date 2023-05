Gastronomie in Meerbusch Premiere für libanesisches Restaurant

Büderich · Bilal El Sayed hat die libanesische Küche nach Meerbusch gebracht. In seinem kleinen Lokal in Büderich bietet er authentische und frische zubereitete Speisen an. Erfahrungen hat er im Libanon, in Dubai und in Marokka gesammelt.

19.05.2023, 16:30 Uhr

Inhaber Bilal El Syed (l.) und sein Koch präsentieren im Bait Libanon Spezialitäten der libanesischen Küche. Foto: Christoph Baumeister

Von Christoph Baumeister

Das hat es in Meerbusch bislang noch nicht gegeben: ein libanesisches Restaurant. Seit einer Weile hat das „Bait Libanon“ auf der Düsseldorfer Straße 20A in Büderich für seine Gäste geöffnet. An den italienischen Vorgänger erinnert nicht mehr viel. Inhaber Bilal El Sayed hat den Gastraum komplett renoviert. Den großen Thekenbereich mitsamt einer Auslage und eines Ofens hat er neu gebaut, dafür mussten zahlreiche Sitzplätze in dem ohnehin nicht sehr großen Restaurant weichen. „Mein ursprünglicher Plan war, ausschließlich To-Go-Speisen anzubieten. Aber die meisten Leute kommen lieber hierhin und essen vor Ort“, berichtet El Sayed.