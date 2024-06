Kultur in Meerbusch Stadt hebt Preise für Kulturstätten an

Dabei unterscheidet die Stadt zwischen verschiedenen Nutzern, die unterschiedliche Beträge zu zahlen haben. So sind nichtkommerzielle Meerbuscher Nutzer in der Regel von der Zahlung befreit. Auswärtige Personen, Vereine oder Vereinigungen müssen künftig 198 Euro pro Tag für die Nutzung der Kulturstätten zahlen – der Preis setzt sich aus 132 Euro für die Saalmiete und 66 Euro für die Veranstaltungstechnik zusammen. Bislang betrug der Preis 165 Euro – das entspricht einer Steigerung von 20 Prozent. Auch das Lotumer Buretheater fällt in diese Kategorie. Kommerzielle Nutzer – egal ob in Meerbusch ansässig oder nicht – zahlen künftig ebenfalls 20 Prozent mehr. Von bislang 220 Euro pro Nutzungstag steigt das Entgelt auf 264 Euro, davon 176 Euro Saalmiete und 88 Euro Technik. Die neue Satzung soll zum Jahresbeginn 2025 in Kraft treten, also auch einen Beitrag für die Stadtkasse im kommenden Jahr leisten.