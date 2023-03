Kunst in Meerbusch „Hotel der großen Krabbler“ gewinnt Schülerkunstpreis

Die letzte Möglichkeit, im Alten Küsterhaus eine Stimme abzugeben, nutzte auch Bürgermeister Christian Bommers. Er sah sich die über 60 künstlerischen Arbeiten aus den Klassen der Brüder-Grimm-, St. Mauritius-, Adam-Riese-, Pastor-Jacobs- und Nikolaus-Schule an, schrieb eine Nummer auf den Zettel und warf diesen in die Stimmzettelbox: „Es fällt mir schwer, eine Arbeit und damit meinen Favoriten auszuwählen.“ Der Dank des Bürgermeisters für diese „ganz, ganz tolle Aktion“, in der der Gewinner von den Besuchern mit je einer Stimme ausgewählt wurde, ging an die beteiligten Schulen. Das meiste Lob aber gab es für Isabelle von Rundstedt.