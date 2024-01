Marlies Blauth Macherin in Kunst und Literatur

Der Ursprung für die Zusammenarbeit mit der Kirche ist in ihrer Jugendzeit in Dortmund zu suchen: „Ich war als Jugendliche sehr kirchen-skeptisch, hatte aber das große Glück, in eine ökumenische Jugendgruppe eingeladen zu werden, die eine andere Seite zeigte. Sie war grundlegend kulturell unterwegs, beinhaltete Themen zwischen Theologie, Party und Podiumsdiskussion.“ Die Leute in der Jugendgruppe waren engagiert, hatten hohe Bildungsansprüche und wurden auch von kirchenfernen Jugendlichen wahrgenommen: „Diese Erfahrung prägt mich vermutlich bis heute. So bin ich beispielsweise in der neuen Reihe ‚Freitags-Horizonte‘ der Gemeinde aktiver, als ich es eigentlich sein wollte. Ich denke, dass dabei die Erfahrungen, die ich vor 50 Jahren in Dortmund gemacht habe, eine Rolle spielen. Die Zeit dort in der Jugendgruppe war richtig gut, ich habe viel gelernt.“