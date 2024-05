Kriminalität in Meerbusch Polizei warnt vor Autoaufbrechern

Daher rät die Polizei ausdrücklich: Lassen Sie keine Gegenstände im Fahrzeug! Räumen Sie ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun! Schließen Sie ihr Fahrzeug ab und kontrollieren Sie den Schließzustand! Deponieren sie den Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe des Fahrzeuges! Schirmen sie die Funkwellen des Fahrzeugschlüssels ab! Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss ist rund um die Uhr erreichbar. Sie fährt sowohl in Uniform als auch in zivil Streife. Sollten die Bürgerinnen und Bürger verdächtige Beobachtungen machen, können sie sich an die bekannte Telefonnummer 02131 3000 wenden und Hinweise geben. In akuten Notfällen bitte die Notrufnummer 110 wählen.