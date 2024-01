Meerbusch 15 Einsätze zu Silvester

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss zieht ein positives Fazit der Silvesternacht. In der Zeit zwischen dem 31. Dezember, 18 Uhr und dem 1. Januar, 6 Uhr kam es in Meerbusch zu 38 Einsätzen, davon standen 15 im Zusammenhang zu den Feierlichkeiten. Fünfmal wurden die Beamten zu Ruhestörungen gerufen, einmal musste ein Streit geschlichtet werden. Zwei Einsätze gab es wegen Körperverletzung, eine Trunkenheitsfahrt sowie ein Hilfeersuchen. Zweimal rückte die Polizei zu Bränden aus und drei Einsätze gab es im Bezug auf Pyrotechnik. Herausragende Vorfälle gab es in der Silvesternacht im gesamten Kreisgebiet nicht.