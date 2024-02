Polizei in Meerbusch Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Am Dienstag (13.02.) zwischen 6.10 und 16 Uhr wurde auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Höhe eines Supermarktes ein geparkter Pkw beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war der silberfarbene Kastenwagen in Fahrtrichtung Winklerweg am rechten Fahrbahnrand der Gottlieb-Daimler-Straße in einer Parkbucht geparkt. Der Halter stellte bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug eine Beschädigung an dem hinteren Radkasten der Fahrerseite fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Unfallgeschehen von einem Zeugen beobachtet. Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt und sucht neben dem Beteiligten den Zeugen, der den Unfall beobachtet haben soll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen. Für das "unerlaubte Entfernen vom Unfallort" sieht die Straßenverkehrsordnung §34 Strafen vor.