Meerbuscher Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen in Osterather Tankstelle ein

Die Polizei sucht nach den unbekannten Tätern. Foto: dpa/Carsten Rehder

Osterath Am Dienstag brachen Unbekannte in einer Tankstelle in Osterath ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Am frühen Dienstagmorgen wurde gegen 2.50 Uhr die Polizei wegen eines Einbruchs in eine Tankstelle an der Meerbuscher Straße in Osterath alarmiert. Unbekannte hatten die Scheibe eingeschlagen und waren in das Kassenhaus eingedrungen, wo sie einige Spirituosen mitgehen ließen. Eine Fahndung nach eventuellen Tatverdächtigen durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Ersten Ermittlungen zufolge war zumindest ein Mann am versuchten Einbruch beteiligt. Dieser soll schlank und mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose und dunklen Schuhen mit heller Sohle bekleidet gewesen sein. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

(RP)