Blaulicht in Meerbusch Hausbewohnerin überrascht Einbrecher

(RP) In Meerbusch waren in den vergangenen Tagen verstärkt Einbrecher unterwegs. Nach Angaben der Polizei gab es allein am Wochenende, 8. bis 10 Dezember, fünf vollendete und drei versuchte Einbrüche. An den Tatorten an den Straßen Lilienpfad, Gartherstraße, Sankt-Nikolaus-Straße sowie Max-Ernst-Straße brachen die Täter nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in den frühen Freitagabendstunden zwischen 18:45 Uhr und 22:15 Uhr ein.