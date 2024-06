Blaulicht in Meerbusch Polizei sucht Unfallbeteiligten

Der soll nach Angaben der Polizei aus einem Grundstück gekommen sein und dabei die in Richtung Winklerweg in Osterath fahrende Frau angefahren haben. Die Radlerin hatte die Unfallstelle nach einem kurzen Gespräch verlassen, später aber eine Verletzung am Oberschenkel bemerkt. Den Beamten zufolge beschrieb die Frau den Fahrer als über 40-Jährigen mit kurzen braunen Haaren. Er war mit einem grauen Wagen unterwegs. In dem Fahrzeug befanden sich zwei oder drei weiß gelockte Hunde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.