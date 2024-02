Blaulicht Polizei sucht zwei gescheiterte Einbrecher

In Lank-Latum sind am Mittwoch, 14. Februar, zwischen 18.07 Uhr und 18.15 Uhr, Einbrecher bei dem Versuch gescheitert, in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Heidbergdamm" zu langen. Indem sie Latten aus einem Gartenzaun herausbrachen, verschafften sich zwei unbekannte Tatverdächtige Zugang zum Grundstück. Anschließend versuchten sie, die Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Eine Person ist männlich, trug helle Bekleidung mit Basecap und einen kurz geschnittenen Bart, ist circa 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß, mitteleuropäischer Teint. Der zweite Verdächtige ist ebenfalls männlich, trug einen hellen Einteiler mit dunklem Reißverschluss und aufgezogener Kapuze, wird beschrieben als circa 1,80 Meter groß und schlank. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 entgegen.