Polizei in Meerbusch Polizei sucht Radfahrerin nach Unfall

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss erhielt am Dienstag (18.06.) Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein 27-jähriger Meerbuscher leicht verletzt wurde und sich eine Fahrradfahrerin nach dem Zusammenstoß entfernte. Nach ersten Erkenntnissen lief der Mann gegen 18.45 Uhr auf dem Gehweg der Grünstraße in Fahrtrichtung rechts. In Höhe der Hausnummer 37 etwa kam es zum Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin, die dem 27-Jährigen auf dem Gehweg entgegenkam. Der Mann verletzte sich durch die Kollision leicht. Die Radfahrerin sei etwa 50 Jahre alt gewesen und habe graue Haare gehabt. Diese Dame suchen nun die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 in Neuss. Zudem werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zur Flüchtigen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.