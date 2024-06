Polizei in Meerbusch Polizei sucht Mann auf Damenrad

Die Polizei meldet einen Vorfall, der sich am Mittwoch (19.06.) zwischen 13.30 und 15 Uhr an der Poststraße ereignet hat. Dort hatte eine 27-jährige Krefelderin mit ihrem Mercedenz Benz geparkt. Das in Fahrtrichtung Landsknecht gesehen linksseitig der Fahrbahn geparkte Auto mit Krefelder Städtekennung wies einen frischen Schaden vorne rechts auf, als die Frau zu diesem zurückkehrte. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie ein Radfahrer, aus Richtung Landsknecht kommend, an dem Pkw vorbeifuhr und nach einem Knallgeräusch an der Stoßstange des Pkw stehen blieb. Anschließend setzte der circa 20 bis 25 Jahre alte Radfahrer seine Fahrt fort. Er war auf einem Damenrad unterwegs und trug schwarzes, lockiges Haar sowie einen Oberlippen- und Kinnbart. Bekleidet war der Mann mit einem Fußballtrikot des Vereins Juventus Turin, einer blauen, kurzen Jeans sowie schwarzen Schuhen. Ob er mit dem Fahrzeug der Krefelderin kollidierte, ist Bestandteil der Ermittlungen. Das Verkehrskommissariat 1 hat diese aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sowie den Radfahrer. Er als auch Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.