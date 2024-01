Meerbusch Einbrecher stehlen Geld aus Einfamilienhaus

Am Dienstag, 30. Januar, kam es zu einem Einbruch in Osterath. Nach Erkenntnissen der Polizei hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen 15 Uhr und 21.50 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf dem Pullerweg auf. Fast alle Räume wurden von den Täter durchwühlt, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen. Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher verstärkt unterwegs und suchen nach leichten Gelegenheiten, in Häuser einzusteigen. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Gewerbeobjekten kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.