Einsatz in Meerbusch Polizei stellt bewaffnete Männer nach Verfolgungsjagd

Filmreife Szenen spielten sich in der Nacht zu Sonntag in Meerbusch ab. Gegen 23.30 Uhr lieferte sich ein 34-jähriger Mann aus Georgien eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Die Beamten hatten nach eigenen Angaben an der Meerbuscher Straße ein Fahrzeug entdeckt, an dem das hintere Kennzeichen mit Klebeband befestigt war sowie die TÜV- und Zulassungsplaketten fehlten. Die Polizisten wollten das Fahrzeug kontrollieren und forderten den Fahrer zum Anhalten auf. Das tat dieser jedoch nicht. Im Gegenteil: Er beschleunigite auf dem Winklerweg, kam in einer Kurve auf der Höhe des Dr.-Hans-Lampenscherf-Platzes ins Rutschen, fuhr jedoch weiter. Auf der Kapellenstraße kollidierte das Auto mit einem geparkten Pkw, fuhr aber weiter.