Polizei in Meerbusch Polizei nimmt Autoknacker fest

Am Freitag (12.01.) gegen 2.40 Uhr rückten mehrere Streifenwagen zu der Straße "Heinekamp" in Meerbusch aus, wo ein Zeuge beobachtet hatte, wie eine Person eine Autoscheibe eingeschlagen hatte. Bei ihrer Fahndung stießen die Beamten im Bereich der Einmündung "Virchowstraße / Giesenender Kirchweg" auf den Tatverdächtigen, einen 23- jährigen Meerbuscher. Der junge Mann hatte sich in der Zwischenzeit an einem weiteren Pkw zu schaffen gemacht und innen Platz genommen. Tatbeute und Tatwerkzeuge konnten bei ihm nicht gefunden werden. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf eine Polizeiwache gebracht. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird er heute einem Haftrichter vorgeführt. Dieser prüft im Laufe des Tages, ob ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wird. Die Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 14.