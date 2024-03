Verkehr in Meerbusch Polizei stellt neuen Unfallschwerpunkt in Büderich fest

Seit dem Ende der Corona-Pandemie nimmt der Verkehr auf den Straßen in Meerbusch wieder zu und hat inzwischen weitgehend das Vor-Pandemie-Level erreicht. Dementsprechend steigen die Unfallzahlen langsam an, liegen allerdings noch unter den Zahlen vor Corona. Das geht aus dem aktuellen Lagebild der Polizei zum Verkehr im Rhein-Kreis Neuss hervor, welches am Montag präsentiert wurde.