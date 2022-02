Kriminalität in Meerbusch : Alarm verjagt mutmaßliche Einbrecher in Büderich

Die Polizei hat in Büderich zwei Verdächtige kontrolliert. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Büderich Am Montagabend hat in einem Einfamilienhaus am Eichenweg in Alt-Meererbusch die Alarmanlage ausgelöst. Bei der Fahndung in einem angrenzenden Waldstück traf die Polizei zwei Männer an.

Am Montag, 14. Februar gegen 19 Uhr, wurden gleich mehrere Streifenwagen zum Eichenweg in Alt-Meererbusch entsandt, nachdem dort die Alarmanlage eines Einfamilienhauses ausgelöst hatte. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbefugte das Grundstück betreten, um möglicherweise in das Wohnhaus einzubrechen. Dabei hatten sie einen optischen und akustischen Alarm ausgelöst. Die Unbekannten flüchteten aufgrund der Störung noch vor der eigentlichen Tat.

Bei der Fahndung wurden schließlich in einem angrenzenden Waldstück ein 53 Jahre alter Mann aus Duisburg und ein 43 Jahre alter Mann aus Meerbusch angetroffen. Die Personen machten zu ihrem Aufenthalt im Wald widersprüchliche Angaben. Beim Überprüfen der Personalien wurde zudem festgestellt, dass der Duisburger in der Vergangenheit wegen verschiedener Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten ist und bereits eine Haftstrafe wegen Wohnungseinbruch verbüßt hat. Während der Ältere gemeinsam mit seiner Freundin mit einem schwarzen Audi A6 mit Duisburger Kennzeichen nach Meerbusch gefahren sein will, war der Jüngere zuvor alleine mit einem E-Bike unterwegs.