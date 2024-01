Blaulicht in Meerbusch Polizei schnappt Autoknacker in Osterath

In der Nacht zu Freitag, 12. Januar, beobachtete ein Passant gegen 2.45 Uhr nachts, wie eine Person am Heinekamp eine Autoscheibe einschlug. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen nach Osterath ausrückte. Nicht weit entfernt stießen die Beamten auf einen 23-Jährigen, der in einem weiteren aufgebrochenen Auto saß. Beute und Einbruchswerkzeuge wurden nicht gefunden, der Meerbuscher wurde vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache gebracht. Bei der Tat war er offenbar betrunken, er wurde noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. In den Tagen vor der Festnahme war es in Neuss zu mehreren Pkw-Aufbrüchen gekommen. Die Polizei warnt daher eindrücklich: Das Auto ist kein Safe. Die Fahrer sollten darauf achten, keine Wertsachen oder andere Gegenstände – schon gar nicht sichtbar – im Wagen zurückzulassen und ihr Fahrzeug beim Verlassen ordnungsgemäß abzuschließen.