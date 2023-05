Not-Operation nach Streit 29-Jähriger in Flüchtlingsunterkunft in Meerbusch schwer verletzt

Ein 29-jähriger Mann ist nach einem Streit in einer Unterkunft für Geflüchtete in Meerbusch (im Kreis Neuss) in der Nacht zu Montag schwer verletzt worden. Der Mann sei mittlerweile außer Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Neusser Polizei am Montag. Der Mann war nach den Angaben eines Sprechers der Polizei Düsseldorf notoperiert worden. Der ebenfalls 29-jährige Tatverdächtige sei laut dem Neusser Polizeisprecher aktuell noch flüchtig. Er soll aus Eritrea stammen. Man ermittele wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Wie der Mann sein Opfer verletzte, war zunächst unklar. Auch zu den Hintergründen der Tat gab es keine weiteren Informationen.