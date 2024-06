Vermisste Meerbuscherin Polizei sieht keinen Hinweis auf Entführung

Nach bisherigem Kenntnisstand sei die 19-Jährige am Morgen des 29. Mai aus der Wohnung gegangen, um den Müll rauszubringen, und nicht zurückgekehrt. Verwandte hatten daraufhin eine Vermisstenanzeige gestellt, der die Polizei nachgeht. Angeblich, so ist es in mehreren Posts im Internet zu lesen, sei vorher ein Schrei zu hören gewesen. Im Internet wird derzeit spekuliert, Fotos der 19-Jährigen werden auf der auf Videos spezialisierten Plattform TikTok geteilt und Computerstimmen lesen entsprechende Berichte vor, teilweise wird Angst geschürt. In den vergangenen Tagen haben sich zu diesem Vorfall zahlreiche Videos verbreitet und wurden tausendfach geteilt und markiert. Außerhalb von TikTok ist hingegen kaum bis gar nicht von diesem Fall berichtet.